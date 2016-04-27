ولي العهد: أهنئ أخي محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اطلاق برنامج رؤية السعودية 2030، وقال سمو ولي العهد في تغريدة على تويتر: "أهنئ الوطن بإطلاق رؤية السعودية 2030، وأدعم عضيدي وأخي ويدي اليمنى محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة، حفظ الله ملكنا، وحفظ وطننا".