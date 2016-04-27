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ولي العهد: أهنئ أخي محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة

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ولي العهد: أهنئ أخي محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة ولي العهد: أهنئ أخي محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة
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الأمير محمد بن نايف يهنئ الأمير محمد بن سلمان بإطلاق رؤية المملكة 2030

    هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اطلاق برنامج رؤية 2030، وقال سمو ولي العهد في تغريدة على تويتر: "أهنئ الوطن بإطلاق رؤية السعودية 2030، وأدعم عضيدي وأخي ويدي اليمنى محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة، حفظ الله ملكنا، وحفظ وطننا".

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