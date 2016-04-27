بعد الخسارة من الزمالك - بسيوني: فخور باللاعبين.. ولم نهبط بعد

يتمسك عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود بآمال البقاء في الدوري الممتاز، وذلك بعد خسارته من الزمالك يوم الثلاثاء.

والتقى الفريقان ضمن الجولة 25 من الدوري المصري وانتصر الزمالك بهدف، ليظل الحدود في ذيل الترتيب برصيد تسع نقاط فقط بالمشاركة مع غزل المحلة.

وقال بسيوني في تصريحات للصحفيين عقب لقاء الزمالك: "فخور باللاعبين الذين أدوا ما عليهم أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف "في الشوط الثاني كان لنا الأفضلية، والدليل على ذلك التغييرات الهجومية".

وأوضح أن أمر الهبوط من الدوري الممتاز لم ينتهي مشيرا إلى أن أكثر من فريق تعرض لذلك قبل أن يتدارك الموقف.