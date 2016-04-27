كهربا يوضح ماذا حدث مع ماكليش.. ' المدرب لم يلاحظ مصافحتي '

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك ما حدث مع أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي للأبيض عقب استبداله في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز فريقه 1-0.

وصنع كهربا هدف الزمالك لباسم مرسي قبل أن يغادر في نهاية المباراة ويشارك مصطفى فتحي بدلا منه، وحاول مصافحة ماكليش لكن المدرب لم يمد له يده وقام بوضع يديه على ظهر لاعبه.

وقال كهربا عبر حسابه على (إنستجرام) عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز.. ومنعا للكلام الكثير الذي سيقال.. ماكليش لم يتعمد عدم مصافحتي".

وأضاف "ماكليش كان يريد أن يحتضني ويكفي أنه (طبطب) عليّ وعقب المباراة أوضح لي وجهة نظره".

وأتم "ماكليش قال لي أنه لم يلاحظ مصافحتي له".

وذكر مراسل FilGoal.com أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تحدث مع كهربا عقب المباراة واحتوى حزنه من تجاهل ماكليش.