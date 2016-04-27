الزمالك يقرر إيقاف محمد إبراهيم

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك إيقاف محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد الأزمة التي افتعلها عقب مباراة حرس الحدود بالجولة 25 للدوري المصري.

وغضب محمد إبراهيم من عدم مشاركته في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الزمالك 1-0 وأجرى فيها أليكس ماكليش المدير الفني تغييرين فقط.

وعلم FilGoal.com أنه تم إيقاف محمد إبراهيم لحين العرض على مجلس الإدارة الذي سيقرر موقف اللاعب.

وكان ماكليش يعتمد على محمد إبراهيم بشكل أساسي إذ شارك ماكليش في مباراتي الإسماعيلي والداخلية الأخيرتين بالدوري المصري كما لعب ضد مولودية بجاية بدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا.