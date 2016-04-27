أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يقرر إيقاف محمد إبراهيم

Google+ Print
الزمالك يقرر إيقاف محمد إبراهيم الزمالك يقرر إيقاف محمد إبراهيم

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك إيقاف محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد الأزمة التي افتعلها عقب مباراة حرس الحدود بالجولة 25 للدوري المصري.

وغضب محمد إبراهيم من عدم مشاركته في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الزمالك 1-0 وأجرى فيها أليكس ماكليش المدير الفني تغييرين فقط.

وعلم FilGoal.com أنه تم إيقاف محمد إبراهيم لحين العرض على مجلس الإدارة الذي سيقرر موقف اللاعب.

وكان ماكليش يعتمد على محمد إبراهيم بشكل أساسي إذ شارك ماكليش في مباراتي الإسماعيلي والداخلية الأخيرتين بالدوري المصري كما لعب ضد مولودية بجاية بدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع