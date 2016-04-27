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حسام باولو لـ في الجول: أنا منحوس أمام الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

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حسام باولو لـ في الجول: أنا منحوس أمام الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك حسام باولو لـ في الجول: أنا منحوس أمام الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

يؤمن حسام باولو مهاجم سموحة أنه غير محظوظ أمام الأهلي خاصة بعدما واجهه للمرة الخامسة ولم ينجح في تسجيل هدفا في شباكه حتى الآن.

وكان سموحة قد سقط أمام الأهلي بملعب الإسكندرية يوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدف لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث باولو لـFilGoal.com قائلا:"أول محاولة لي خلال المباراة ارتدت الكرة من العارضة بطريقة غريبة".

وأكمل"أما الفرصة الثانية أثناء الانفراد فلعبتها بشكل جيد ولكن لم يحالفني التوفيق".

وتابع"أنا حزين بسبب الهزيمة فهي غير متوقعة وكنا نتوقع التعادل على أقل تقدير، وأحب أن أؤكد أيضا أن ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي غير صحيحة".

وأضاف"ضربة الجزاء ساعدت الأهلي على العودة للمباراة، بالإضافة لأن لنا ركلة لم تحتسب بعد عرقلة أحمد تمساح".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك أجاب"لم يتحدث أحد من الأهلي معي".

وأتم"أما الزمالك فقد علمت أنه تحدث مع رئيس سموحة فرج عامر، ولكن الأمور لم تنته بعد وأتمنى أن تكلل بالنجاح".

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فيديو اليوم السابع