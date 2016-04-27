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الجيش الأمريكى يشن هجمات إلكترونية ضد الجهاديين فى سوريا

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الجيش الأمريكى يشن هجمات إلكترونية ضد الجهاديين فى سوريا الجيش الأمريكى يشن هجمات إلكترونية ضد الجهاديين فى سوريا

>أعلن جنرال أمريكى أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تشن هجمات إلكترونية ضد تنظيم الدولة داعش بغية زيادة سبل التصدى للتنظيم الجهادى.

وقال الجنرال بيتر جيرستن للصحفيين "لقد بدأنا باستخدام قدراتنا الإلكترونية الهائلة فى المعركة ضد داعش".

ولم يدخل الجنرال جيرستن، ومقره بغداد، فى تفاصيل هذه الهجمات، مكتفيا بالقول انها "منسقة للغاية" وقد اثبتت انها "شديدة الفعالية".

ويحاول الأميركيون إرهاق الشبكات التى يستخدمها تنظيم الدولة داعش للحد من قدراته على التواصل وتجنيد جهاديين جدد.

وكان وزير الدفاع الاميركى اشتون كارتر اعلن فى نهاية فبراير ان الاميركيين يستخدمون اسلحة معلوماتية فى حربهم ضد التنظيم الجهادى بهدف "اضعاف قدرته على العمل والاتصال فى ساحة المعركة الافتراضية".

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