د. السديري: بلادنا في أيد قوية أمينة وقادتنا ليسوا بمنأى عن المواجهة

أشاد نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبد العزيز السديري، برؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدا أنها تبرز ما يبذله ولاة أمر هذا البلد المعطاء في سبيل رخائه وتنميته، وأن هذا البلد في أيد أمينة قوية، فأنعم بالقوي الأمين.

جاء ذلك في تصريحه عن الرؤية الجديدة لمستقبل المملكة التي عرضها الأمير محمد بن سلمان، في مجموعة من المحاور حول تلك الرؤية، وجلاها سموه للجميع بشفافية منقطعة النظير، لمسها الجميع، بعيدا عن الغموض.

وأكد د. السديري أن بلادنا بحمد الله قامت على ركائز أصيلة راسخة، لا تقبل الحيود عنها قيد أنملة، وهي سيرها في جميع أمورها مستضيئة بنور الوحيين الشريفين، موضحا أن هذا كثير لا يخلو منه كلام ولاة أمرنا، منوهاً إلى ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من أن العمق الإسلامي الذي تتمتع به المملكة غير حاصل لغيرها من دول العالم كله، حيث حباها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ورعاية قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدا أن ولاة أمر هذا البلد لا يألون جهدا ولا يقصرون خدمة، بل إنهم يتشرفون بهذه الخدمة أيما شرف، وليس أدل على ذلك من أن لقب قائد هذه البلاد المباركة هو خادم الحرمين الشريفين.

وثمَن ما صرح به سموه من أن المملكة ستفتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة، فولاة الأمر حفظهم الله يقدرون ما قامت عليه المملكة منذ عهد الملك المؤسس، فهم يدركون تمام الإدراك عظم شأن المعتقد الصحيح الصافي الذي تعتنقه المملكة، وتحرص عليه، وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة.