رئيس شؤون الحرمين: المتحف الإسلامي العالمي سيرسم صورة الدين الحق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أن من فضل الله على بلادنا ما ميزها به من تحكيم الكتاب والسنة والعناية بالعقيدة وتطبيق الشريعة وخدمة الحرمين الشريفين، وما منّ به عليها من ولاة أمر لهم مع الوفاء والود لمواطنيهم والحكمة في التصرف والعزيمة على الرشد في كل ما يخدم البلاد والعباد.

وقال "إن ما خُصّص له جلسة مجلس الوزراء من النظر في المشروع التاريخي العظيم "رؤية المملكة "2030" الذي تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -وفقه الله-، وذلك بقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية باتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

وأضاف بأن أهم ما تتميز به الرؤية قيامها على مرتكزات عظيمة أهمها العمق العربي والإسلامي والمكانة التاريخية والاستراتيجية لهذه البلاد المباركة فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة وموئل الحرمين الشريفين وقاصديهما ومهوى أفئدة المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين وهذا هو الاستثمار الحقيقي وما يصحب ذلك من برامج في خدمة المعتمرين والزائرين لقيام المتحف الإسلامي العالمي الذي يرسم صورة الإسلام الحق ويترجم عن النموذج المشرق لهذه البلاد المباركة وكذا التوسع في أعداد المعتمرين والزائرين بعد انتهاء المشرعات والتوسعات في الحرمين الشريفين لتقدم لهم الخدمة على خير وجه وأحسن مستوى في منظومة الخدمات كافة.

وأردف الشيخ السديس قائلا "كما أن هذه الرؤية المباركة التي أعلن عنها سمو ولي ولي العهد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتمهد لتغيرات اقتصادية جذرية تقلل من اعتماد المملكة على النفط وفي ظل أسعاره المنخفضة، كما أنها تعد تحولاً وطنياً في طريق أكبر الخطوات الإصلاحية في اقتصاد المملكة فهي الطريق إلى تنويع مصادر الدخل وتحديثه وتشمل إطلاق صندوق سيادي سيكون الأكبر في العالم وستجعل الاستثمارات مصدر الدخل الحكومي السعودي وليس النفط، كما أن هذه الرؤية بعون الله تهدف إلى نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها إدارياً ومالياً إلى دولة عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة متكاملة الكيانات تتواكب منها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع تمسكها بالأصول والثوابت".