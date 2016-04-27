الملك سلمان يسير ببلادنا إلى آفاق رحبة.. و«الرؤية» تحمل ملامح مستقبل مزدهر

عبر عدد من رجال الأعمال في محافظة الزلفي عن سعادتهم بإقرار مجلس الوزراء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م. مبدين إعجابهم بما تضمنته من بنود تستشرف المستقبل وترسم للوطن مسارا مزدهرا.. وقالوا ل "الرياض": إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يسير ببلادنا الغالية إلى آفاق رحبة من التقدم والازدهار لتكون دولة عصرية تتبوأ مركز الريادة عبر أسس واضحة ومقاييس دقيقة وفق منهج محدد بعيدا عن الأمنيات التي لا ترتكز على عطاء يمكن الحكم عليه واكتشاف مواطن الخلل فيه وتقويمه مشيدين بما يبذله مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في سبيل تحقيق هذه الرؤية الشاملة.

دولتنا مزدهرة لا تؤثر فيها المتغيرات

حيث قال الشيخ ابراهيم بن محمد الأومير رجل الأعمال: إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م جاءت محققة لتطلعات قيادة وشعب وطننا العزيز التي تنطلق من رغبة صادقة في استمرار ازدهار بلادنا الغالية بصفة دائمة من خلال عدم الاعتماد الرئيس على مصدر واحد للدخل وهو النفط كما هو معروف.

بلادنا مؤهلة بحكمة قيادتها وتفاني شعبها

مستقبل منشود

وقال الشيخ محمد بن ناصر الفالح: الرؤية تؤسس لمستقبل منشود لوطننا الحبيب تأخذ بكثير مما حبا الله به بلادنا من عوامل النجاح كما أشارت الرؤية والتي تتمثل في العمق الكبير عربيا وإسلاميا من خلال الحرمين الشريفين إضافة للقدرات الاستثمارية الضخمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والحرص على أن يكون الاقتصاد السعودي مؤثرا على المستوى الدولي وفي الأسواق العالمية والتركيز على مبدأ الشفافية والمحاسبة كل هذا وغيره مما حملته هذه الرؤية الرصينة سيجعل دولتنا مزدهرة لا تؤثر فيها المتغيرات الاقتصادية العالمية.

استثمار في تنافسية الاقتصاد.. ولا بد من تضافر الجهود لتكوين شراكة وطنية

فيما أشار الاستاذ نايف بن حمود الطريقي إلى أن أبرز ما يعطي تفاؤلا بنجاح هذه الرؤية بعدها عن اللغة الإنشائية واعتمادها على أرض الواقع لتكون منطلقا للمستقبل إضافة إلى تحديد مدى زمني لا يعد طويلا في مجال استشراف المستقبل وهذا مؤشر للجدية ووضع الأهداف بعيدا عن الشعارات التي تدغدع العواطف وتحرك المشاعر دون أرضية صلبة ونتائج ملموسة فخمسة عشر عاما في سبيل تحقيق ما تحمله هذه الرؤية المباركة بإذن الله لا تعد بعيدة وفي نفس الوقت تحفز الجميع على مسابقة الزمن لتحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات المرجوة.

خارطة متكاملة

وقال الشيخ عبداللطيف بن احمد الفوزان: تتميز هذه الرؤية بشموليتها حيث لم تركز على جانب أو تغفل قطاعا فهي ترسم لكل مجال أسسا وتضع له أهدافا لتكون أشبه بخارطة متكاملة نتائجها بإذن الله تحمل الخير الكثير للمملكة العربية السعودية ولئن كانت الاستراتيجيات السابقة تتعايش مع المتغيرات العالمية فإن هذه الرؤية ترسم طريق المستقبل وتستشرفه لتكون مؤثرا فيه لا متأثرا به، وهذا أمر يحسب لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والتي أخذت على عاتقها زمام المبادرة وبقي دور المسئولين والمواطنين.

حكمة القيادة

وأبدى رجل الأعمال الشيخ محمد بن احمد الفوزان إعجابه بعناصر رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من عدة جوانب أهمها – كما يقول – اعتمادها على لغة الأرقام والإحصاءات وهذا يشير إلى جديتها وحرص قيادتنا الغالية على جودة التنفيذ وتحقيق المستهدف خلال هذه السنوات القليلة المقبلة وبلادنا مؤهلة بحكمة قيادتها وتفاني شعبها لذلك بتوفيق الله ثم بالعطاء المستمر والتراكمي، والجميل في تلك الرؤية شموليتها لكل ما يمس حياة المواطن لأن كل ذلك في النهاية يبني دولة قوية مؤثرة بغض النظر عن المتغيرات الاقتصادية عالميا في المقام الأول.

دعم للمواطن

وأشار ناصر بن ابراهيم الأومير إلى أن اهتمام الرؤية بالتعليم وضرورة مواكبته للمستقبل سيضع حدا للجهود المبعثرة والمتعثرة التي تستهلك وقتا وتستنزف مالاً دون أن تعطي نتائج تسهم في خدمة الوطن ورفاهية المواطن وتلبية احتياجات سوق العمل الحقيقية وهذا سيؤثر إيجابيا على التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة وما يتبع ذلك من مؤثرات سلبية على اقتصاد البلد وتركيبته الثقافية والاجتماعية،

كما أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم في الحد من البطالة وتنمية رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الحر بعيدا عن اللجوء للوظائف الحكومية كمصدر للدخل دون جعله وسيلة للإنتاجية وخدمة الوطن.

شمولية الاهتمامات

كما نوه علي بن محمد الطريقي باهتمام الرؤية في تخصيص بعض الخدمات الحكومية ومنح القطاع الخاص دوره المأمول في التشغيل وتقديم الخدمة لتكون الحكومة مراقبة وموجهة، إضافة إلى توطين الصناعات العسكرية أيضا ودور ذلك في خلق فرص العمل وترشيد الإنفاق وازدهار الصناعة المحلية في هذا المجال ومجالات الصناعة الأخرى وتنمية سوق الطاقة المتجددة وهذا ما سيجعل المملكة لعربية السعودية دولة صناعية قريبا بإذن الله تعالى.

تنمية الوطن وخدمة المواطن

من جهته قال عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيس غرفة الزلفي إن ما أشارت إليه الرؤية من استثمار الأصول العقارية للدولة وتخصيص المواقع الحيوية داخل المدن للمنشآت التعليمية والأسواق ومواقع الترفيه وتخصيص مواقع للمشروعات الصناعية سيسهم بشكل واضح في تنمية الوطن وخدمة المواطن عمليا وترفيهيا وهذا من الأسس اللازمة لحياة أفضل تلبي الاحتياجات وتأخذ بأسباب الاستفادة من أرض الواقع واستغلال الفرص، كما أن الاهتمام بإعادة تأهيل المدن الاقتصادية القائمة حاليا عامل كبير سيعود بالنتائج الإيجابية على الاقتصاد والاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي والاستفادة الفعلية منه عبر بدائل متاحة وممكنة التطبيق هدف تسعى له الرؤية وسيكون له عائده الإيجابي بجوانب متنوعة.

موقع المملكة الاستراتيجي

أيضا أشاد علي بن عبدالله الملحم باهتمام الرؤية في الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة العربية السعودية ودوره الكبير في مستقبل البلاد وما يتضمنه ذلك على نطاقات متعددة تسهم في زيادة الدخل الوطني وزيادة الحركة الاقتصادية المترتبة.

ويمكن القول إن خطة التحول تمثل استثمارا في تنافسية الاقتصاد السعودي الذي يتميز بمقومات في قطاعاته المختلفة وفي مقدمها قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات اللذين يمكن أن يكونا الأكثر نموا وخلقا للوظائف النوعية.

رؤية تنموية شاملة

وقال سلطان بن عبدالرحمن التركي نائب رئيس غرفة الزلفي إنها رؤية تنموية شاملة ركزت في مدخلاتها الرئيسة على شؤون الاقتصاد وتنويع مصادره مثل خصخصة جزء من ارامكو السعودية وكذلك إنشاء الصندوق السيادي إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وهذا من أهم ركائز الرؤية المستقبلية التي أصبحت اليوم مشروعا وطنيا لدولتنا الغالية، فشكرا لحكومتنا الرشيدة وشكرا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسعى منذ إنشائه العام الماضي لتحقيق هدف التكامل الحكومي ورفع كفاءة الأداء والعمل وفق مؤشرات القياس والتحول من فلسفة الإدارة التقليدية إلى إدارة تعتمد الإستراتيجيات والأهداف والبرامج وكفاءة العمل منهاجا لها.

تحقيق التكامل

وقال حسين بن محمد المسعود: إن تجهيز البيئة المناسبة وتقوية الأيدي المنفذة وتحقيق التكامل بين الوزارات للعمل كفريق واحد لا فرق متباعدة من مقومات النجاح ومتطلبات تنفيذ الرؤية الحكومية بعد إطلاقها والالتزام بها ونحن أمام متطلبات كبيرة إلا أن تحقيقها ليس بالصعب بإذن الله متى ما توفرت متطلباتها التي لا تتعلق بالحكومة لوحدها رغم كبر دورها بل لا بد من تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتكوين شراكة وطنية تهدف إلى تفعيل البرامج وتنفيذها وتحقيق أهدافها الطموحة بدءا من اليوم ولعلي أستشهد بتوجيه خادم الحرمين الشريفين حين قال -حفظه الله -: آمل من المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة "

إنها رؤية جديرة بالاحترام والإعجاب بما تتضمنه من برامج وأهداف رُبطت بفترات زمنية محددة ومبادرات طموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد والارتقاء بالوطن وفق برامج إستراتيجية تهدف لتحقيق نقلة نوعية شاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.