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وزير التعليم يكرم الفائزين بمسابقة «تدبّر».. اليوم

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وزير التعليم يكرم الفائزين بمسابقة «تدبّر».. اليوم وزير التعليم يكرم الفائزين بمسابقة «تدبّر».. اليوم

    تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية (تدبّر) في عامها التاسع والثلاثين، في المسجد الحرام بتوسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحضور وزير التعليم د. أحمد العيسى والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس وأئمة الحرم المكي الشريف ومديري الإدارات في منطقة مكة المكرمة ومشرفي الوفود المشاركة في المسابقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أن وزارة والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الإسلامية تحرص على تنظيم مسابقة القرآن الكريم وتشجيع أبنائنا على حفظ كتاب الله ومعرفة تفسيره وتدبر معانيه، انطلاقاً من حرص ولاة أمره على تنشئة النشء على حفظ القرآن الكريم منوهًا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من اللجان المختصة والمحكمة للمسابقة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن المسابقة شهدت تنافس 200 طالب وطالبة يمثلون 41 إدارة تعليمية بالمملكة للفوز بمسابقة «تدبر» لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والتي تستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وسيتم خلال الحفل الختامي تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية « تدبر « بتسليم الدروع والشهادات من قبل وزير التعليم.

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