الأهلي يوجه رسالة لـ ' المحبط ' أحمد الشيخ

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة لأحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، مشيدًا بقدرات اللاعب الشاب رغم قلة مشاركاته مع الفريق طوال الموسم.

وقال عبد الحفيظ: "من يريد أن يكون نجمًا بناد كبير مثل الأهلي، لا يقيس مشواره بمجرد المشاركة في مباراة، فالأهم الاستمرارية، وليس من يلعب أولا".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم" يوم الثلاثاء: "المستقبل والنجومية مشوار طويل، والتعلم بشكل يومي من تجربة اللعب للأهلي، والشيخ لاعب مميز للغاية".

وبسؤاله عن شعور أحمد الشيخ بالإحباط، رد مدير الكرة بالأهلي "هناك لاعب ينتهز الفرصة من أول مباراة، وآخر يحتاج لوقت أطول، لذا عليه استغلال الإيجابيات، وألا يسلم نفسه للإحباط والاستسلام".

وأتم "الكرة بها متغيرات عديدة، هناك لاعبين تكهن البعض برحيلهم بداية الموسم، والآن يشاركون بشكل أكبر في المباريات".