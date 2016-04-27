«الفجيرة للتوظيف» يطرح 1300 فرصة عمل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين والأمير توانكو سيد فايز الدين ولي عهد ولاية برليس الماليزية ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم والمؤتمر المصاحب له 2016 الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة ويستمر حتى 28 أبريل الجاري وذلك في مركز الفجيرة للمعارض .

ويلبي معرض الفجيرة الدولي للتوظيف احتياجات التوظيف والتوطين فيها ويوفر فرص عمل حقيقية للباحثين عن العمل توافق متطلبات سوق العمل الوظيفي وتدعم نسبة التوطين، حيث يوفر المعرض 1300 وظيفة .

حضر سمو ولي عهد الفجيرة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المرافق لمعرض التوظيف والتي تحدث فيها ولي عهد ولاية برليس الماليزية عن أهمية التعليم وربطه برأس المال البشري الفكري، وكرم سموه يرافقه معالي صقر غباش الجهات الرائدة في التوطين في إمارة الفجيرة .

ثناء

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال جولته في أرجاء المعرض على الجهات المشاركة في المعرض، والتي تمثل 80 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات الحكومية والاتحادية والخاصة و 150 جامعة ومؤسسة تعليمية من دول العالم .

وأثنى سمو ولي عهد الفجيرة خلال حديثه مع العارضين على تنوع المؤسسات وجهات العمل الموجودة في المعرض، مشيداً بالنمو الذي يشهده المعرض.

وقال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن المعرض يتميز هذه الدورة بمشاركة 40 خبيراً عالمياً يناقشون خلاله التميز في جودة استراتيجيات الموارد البشرية واستشراف التعليم من خلال أوراق عمل وجلسات حوارية، لافتا إلى عرض مجموعة اكسفورد العالمية التعليمية توفير 1000 فرصة تعليمية لدراسة اللغة والبكالوريوس والدراسات العليا .

وأشار الزيودي إلى إطلاق مبادرة «قراءة مليون كلمة» كفعالية من فعاليات المعرض.

حضر افتتاح المعرض الشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.

ومن جهة أخرى استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه في الديوان الأميري المهندس ر محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة بمناسبة حصول البلدية على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية ضمن مؤتمر GISWORX.

لقاء

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة الأمير توانكو سيد فايز الدين ولي عهد ولاية برليس الماليزية، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة التي تجمع ماليزيا والإمارات وسبل تعزيزها والتعاون المشترك بما يخدم البلدين.