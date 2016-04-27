«تنفيذي الشارقة» يخفض رسوم معاملات تصدير المركبات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي في الشارقة من خطط وخدمات ومبادرات مقترحة لمختلف جوانب التنمية، كما اطلع المجلس على عدد من المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، دعماً لتطوير الموارد البشرية والمشاريع الخدمية الصحية والاقتصادية، التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مقترحاً بتعديل رسوم معاملات تصدير المركبات بإمارة الشارقة، حيث أوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أن هذا التعديل، الذي عمل على خفض الرسوم بنسبة كبيرة، تصل إلى أكثر من 90%، يأتي في إطار التسهيل على كل المتعاملين في المركبات من تجار السيارات وغيرهم من أفراد المجتمع الراغبين في إجراء معاملاتهم من خلال نظام المرور في الشارقة، وتسريع إنجازها، بما يحقق أفضل الخدمات.

واستعرض علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أمام المجلس عروض الشركات المقدمة لإدارة مواقف السيارات في مطار الشارقة الدولي، الذي تسعى الهيئة من خلالها إلى تطوير منظومة أعمالها سعياً لتوفير أرقى معايير الخدمات والتسهيلات للمسافرين.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة وامتثالاً لوثيقة الشارقة مدينة صحية وعملاً بها بارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي على اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من مجلس اتحاد المطارات العالمي، وأوضح علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن مطار الشارقة حرص على الالتزام بهذا الإنجاز، الذي يتضمن 4 مستويات منذ العام 2014..

حيث حصل في ذلك العام على اعتماد تحديد وقياس نسب الانبعاثات الكربونية كونها مرحلة أولى، وحصل في عام 2016 الجاري كونها مرحلة ثانية على اعتماد خفض نسب الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المطار قد حدد خطة عمل لتغطية كل المستويات الأربع حتى عام 2018، وذلك من خلال تطوير إجراءات العمل وتفعيل كل المبادرات المعتمدة، للحد من مجموع الانبعاثات الكربونية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً، بشأن تعديل القرار رقم 8 لسنة ،2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

لجنة طبية

ناقش المجلس التنفيذي مقترحاً بإنشاء لجنة طبية محلية لإمارة الشارقة، بهدف تصديق الإجازات المرضية لموظفي حكومة الشارقة الخاضعين لأحكام القانون رقم لسنة 2015، على أن يتم تشكيلها ومتابعة أعمالها عن طريق هيئة الشارقة الصحية.

وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بدراسة التعميم الصادر من وزارة الصحة، بشأن تصديق الإجازات المرضية.