منصور بن زايد: ماضون في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تطوير وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء الدولة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

وثمن سموه خلال حضور الافتتاح الرسمي لمجمع الحصن لمعالجة الغاز الحامض في حقل شاه بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي جهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاريع الحيوية والنوعية التي تهدف إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وأشاد سموه بالمشاريع التطويرية التي تقوم بها »أدنوك« ومجموعة شركاتها في قطاع النفط والغاز بهدف تلبية المتطلبات المحلية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي للطاقة.

وأشار سموه إلى أن تدشين مجمع الحصن لمعالجة الغاز الحامض في حقل شاه يعد إنجازا مهما يساهم في إنتاج إمدادات مستقرة من الغاز وضمان أمن الطاقة التي تعد من أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي، فضلاً عن كونه من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة من خلال تطوير بنية تحتية قوية وقادرة على دعم النمو والتنويع الاقتصادي بالارتكاز إلى الأنشطة والمشروعات التي تحقق قيمة إضافية عالية.

ونوه سموه إلى أهمية الاستمرار في تحديث وتطوير البنية التحتية لحقول النفط والغاز لتعزيز العائد الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية.