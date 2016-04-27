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سيف بن زايد يطلع على تطوير العمل في الدفاع المدني

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سيف بن زايد يطلع على تطوير العمل في الدفاع المدني سيف بن زايد يطلع على تطوير العمل في الدفاع المدني

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على نتائج ومقترحات تطوير العمل في قطاع الدفاع المدني المتعلقة بالمباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية، وتطوير إجراءات الوقاية والسلامة فيها، للوصول إلى أفضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الدوري للجنة العليا للقيادة العامة للدفاع المدني، الذي عُقد في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة العليا للقيادة العامة للدفاع المدني عقدت اجتماعها الدوري بحضور اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والمديرين العامين ومديري إدارات الدفاع المدني بالدولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها الفرص التحسينية لتوفير اشتراطات الوقاية والسلامة في المنشآت، كما ناقش المجتمعون الخطط التطويرية وفرص التحسين لأداء قطاع الدفاع المدني، ورفع مستوى أداء مراكز خدمة المتعاملين من أجل تقديم خدمات متميزة لجمهور المتعاملين، كما ناقشوا سبل الاهتمام بالأفكار الابتكارية والإبداعية في قطاع الدفاع المدني من أجل تطوير، وتحسين جودة الحياة وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وغيرها من الموضوعات.

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