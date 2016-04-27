باريس هيلتون تنفصل عن حبيبها

قبل أن تبصر علاقة النجمة الشهيرة باريس هيلتون Paris Hilton وحبيبها المليونير السويسري توماس غروس Thomas Gross عامها الثاني، أعلنت النجمة انفصالها عن الأخير لكنهما بقيا صديقين.

باريس التي التقت بتوماس ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في أيار/مايو العام المنصرم، كانت قد تأملت كثيراً في هذه العلاقة الى حد أنها كشفت عن رغبتها بالزواج من توماس والإنجاب منه مؤكدة أنه حب حياتها.

أما عن سبب الانفصال فيعود إلى جدولي أعمالهما المتضاربة وبعد المسافات بينهما.

يذكر أن الكثير من الصحف العالمية كانت قد أكدت سابقاً أن باريس هيلتون البالغة من العمر 35 عاماً انتقلت للعيش في اوروبا لكي تبقى بجانب حبيبها.