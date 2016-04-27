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#ليلة_الابطال - حارس سيتي: لسنا محبطين من النتيجة.. تعالوا يا لاعبي ريال مدريد

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#ليلة_الابطال - حارس سيتي: لسنا محبطين من النتيجة.. تعالوا يا لاعبي ريال مدريد #ليلة_الابطال - حارس سيتي: لسنا محبطين من النتيجة.. تعالوا يا لاعبي ريال مدريد

تحدث جو هارت حارس مانشستر سيتي لقناة beIN Sports بعد انتهاء لقاء فريقه مع ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا عن أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال هارت: "كان اللقاء مفتوحا ومثيرا من الجانبين، لكن ريال مدريد اتسم بحذر أكثر لأنه يلعب خارج ملعبه ولم يرغب في الخسارة ونحن نتفهم ذلك"

وأردف "لسنا محبطين من النتيجة وجاهزون للعودة. فلتجلبوا لنا ريال مدريد لمباراة الإياب. نحن مستعدون".

وأضاف الحارس الإنجليزي: "الفريقان استحقا التواجد في الدور نصف النهائي بعد ما قدماه في البطولة حتى الآن"

وأتم "مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم ستكون صعبة وعلينا التركيز عليها ونسيان نتيجة اليوم".

ويواجه مانشستر سيتي ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

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