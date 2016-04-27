نائب الرئيس اليمنى يستقبل الملحق العسكرى البريطانى

>بحث نائب الرئيس اليمنى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق على محسن الأحمر مساء أمس الثلاثاء بالرياض مع الملحق العسكرى البريطانى لدى اليمن جيم مايبرى العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالين العسكرى والأمنى ومناقشة مستجدات الأوضاع على الصعيدين الأمنى والسياسى، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

ورحب الأحمر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولى أمس وما تضمنه من تأكيد على ضرورة سحب الأسلحة وانسحاب المليشيات الانقلابية من المدن واستئناف العملية السياسية ودعمه لجهود الحكومة فى مكافحة الإرهاب، مضيفا أن صدور هذا البيان بمثابة تأكيد من مجلس الأمن الدولى على المرجعيات المختلفة ومنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات المجلس ذات الصلة ومنها القرار 2216 والاستناد على كل تلك المرجعيات عند إجراء أى حوار سياسى.

وأشاد نائب الرئيس بالدور البريطانى فى إطار المجتمع الدولى ووقوفه إلى جوار إرادة اليمنيين والشرعية، مؤكدا رغبة الوفد الحكومى المشارك فى مشاورات الكويت التوصل إلى حل ينهى معاناة اليمنيين.

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