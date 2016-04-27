تقرير في الجول - في ذكرى تأسيسه.. تعرف على مراحل تطور شعار أتليتكو مدريد

قبل 113 عاما، تحديدا يوم 26 أبريل عام 1903 تأسس النادي الرياضي المدريدي الذي انقسم فيما بعد لناديي أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

شعار أتليتكو مدريد مر بعدة مراحل حتى يصل لشكله الحالي، ويتكون من:

أربعة خطوط بيضاء وأربعة خطوط حمراء ترمز لألوان قميص الفريق.

تصميم لدب بحاول تسلق شجرة فراولة يرجع أصله للقرن الثالث عشر حيث اشتهرت مدريد بكثرة الدببة وأشجار الفراولة.

سبعة نجوم ترمز لمجموعة النجوم المشهورة التي تشكل في السماء كوكبة تعرف بالدب الأكبر (مجددا الدب رمزا للنادي) والتي استغلت قديما للاسترشاد على الطرق وتحديد الاتجاهات.

كل نجمة من النجوم السبعة لها خمسة حواف ترمز للخمس مقاطعات المحيطة بمدريد (سيجوفيا، أفيلا، جوادالاهارا، كوينكا، وتوليدو).

وفي ذكرى تأسيسه يستعرض FilGoal.com شعارات أتليتكو منذ تأسيسه وحتى اليوم:

1- الشعار الأول 1903

كرة بألوان قميص النادي وقتها الأبيض والأزرق، محاطة بدائرة زرقاء وتحتوي على الحرفيين الأولين من اسم النادي A و C اختصارا لـAthletic Club.

2- الشعار الثاني 1917

بعد انفصال أتليتكو مدريد عن أتليتك بلباو رسميا تغير شعار النادي ليصبح شبيها لشعاره اليوم بالألوان الأبيض والأحمر والأزرق لكن بألوان باهتة وليست زاهية. شمل الشعار دبا وشجرة فراولة وهما من رموز العاصمة مدريد قديما. كما احتوى على سبعة نجوم وستة خطوط بيضاء ومثلها حمراء.

3- الشعار الثالث 1939

بعد انتهاء الحرب الأهلية في إسبانيا أصبح أتليتكو مدريد تابعا لوزارة الطيران ليتغير اسمه لنادي الطيران الرياضي المدريدي، وبالطبع تغير الشعار النادي لتتم إضافة التاج الملكي وإضافة جناحين، كما تم تقليل الخطوط الستة لأربعة فقط بنفس الألوان الأبيض والأحمر.

4- الشعار الرابع 1947

بعد انفصال النادي عن وزارة الطيران فقد شعاره أجنحته وتاجه الملكي ليصبح شبيها بشعاره اليوم، بنفس الألوان الأبيض والأحمر ومحاطا من الخارج بإطار أزرق، كما أصبح الشعار مدببا أكثر من الأسفل.

5- الشعار الخامس والأخير 2008

نفس الشعار الرابع مع استبدال الإطار الأزرق بإطار أصفر يحيط بأربعة خطوط بيضاء ومثلها حمراء تحيط برموز مدريد الدب وشجرة الفراولة وسبعة نجوم، لكن بألوان أكثر حدة بالإضافة لوجود اسم النادي في أسفل الشعار.