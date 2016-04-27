ننفرد بنشر صورة الدرع المقرر إهدائه للرئيس السيسى فى عيد العمال غدا الخميس

ينشر "اليوم السابع" صورة الدرع الذى سيقدمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، للرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالات عيد العمال غدا الخميس فى فندق الماسة التابع للقوات المسلحة.

الدرع يمثل مجرى قناة السويس يمر من خلاله سفينتين واحدة قادمة من اتجاه الجنوب والأخرى قادمة من اتجاه الشمال عليهما شعار الاتحاد العام للنقابات وعلى جانبى الدرع طائرتين "رافال" يحملان العلم المصرى وفى الخلفية ثلاثة وجوه بألوان العلم المصرى.

وتعود قصة الاحتفال بعيد العمال المقرر له أوائل شهر مايو من كل عام، حيث كانت بداية عيد العمال يوم 21 أبريل 1856 فى أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال فى ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومى إلى ثمانى ساعات، وتكرر الطلب فى ولاية كاليفورنيا.

وفى مصر أيضًا كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال بدأ فى عام 1924 حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما "باريتيه" حيث عقد مؤتمر ألقيت فيه الخطب.