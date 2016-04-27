بالصور ..اختتام قوافل الاصحاح البيئى لجامعة قناة السويس بأبو صويره بجنوب سيناء

اختتمت اليوم إدارة قوافل الإصحاح البيئى بقطاع شئون البيئة لجامعه قناة السويس، برنامجها للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2015 - 2016 والتى زارت خلاله 10 قرى بمحافظات القناه وسيناء، لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية بالاضافه إلى التثقيف الصحى وذلك بالمجان للاهالى.

جاءت القافلة الختامية اليوم إلى قرية ابو صويره بمحافظة جنوب سيناء مواكبة مع احتفالات سيناء بعيد تحرير سيناء وهدية من جامعة قناة السويس إلى اهالى سيناء حيث ضمت القافلة 6 كليات هى الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والزراعه والتمريض والصيدلة بالاضافه إلى الاداره الطبية بالجامعة

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة

قامت القافلة بعلاج 160 حالة فى 11 تخصص هى 31للأطفال و14للعظام و4الجراحه و8الباطنه و20 تغذية علاجية و25 لعيادة الجلدية و5 لعيادة المسالك و6 لعيادة النسا و14 لعيادة الأنف والأذن و12 لعيادة الرمد و21لعيادة الأسنان

وقام أطباء الطب البيطرى بالكشف وتقديم الادويه لأكثر من 1197حاله جاءت على النحو التالى 96 أغنام و241 بط و133 حمام و727 دجاج

فى حين قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالمرور على عدد من المزارع مثل الزيتون والرمان ونخيل البلح والطماطم والباذنجان والبطيخ والشعير والقمح وتم إرشاد المزارعين بنوعية الإصابات الموجودة فى مزارعهم والتوصية برش سوسة القلع فى الزيتون بأحد المبيدات وذلك فى بداية موسم النمو.

وحقن نخيل البلح لمقاومة سوسة النخيل ومقاومة ذبابة ثمار الرمان بعمل مصائد والرش بالإضافة إلى التوصية بالتسميد الجيد لمحاصيل الخضر والطماطم، بالاضافه إلى تقديم الكثير من المبيدات الحشرية للاهالى بالمجان.

كما قام أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بالعديد من لقاءت التثقيف الصحى لاهالى القريه حيث تم الحوار معهم حول الإسعافات الأولية وأهمية التغذية السليمة للجسم وطرق العلاج والوقاية من الأمراض المعدية والرضاعة الطبيعية وأهميتها للام والطفل ووسائل منع الحمل

وعلى الجانب الآخر أشاد اللواء محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بالدور الذى تقوم به جامعة القناه فى خدمة اهالى سيناء حيث أن التعاون بين الجامعة والوحدة المحلية لمدينة رأس سدر فى تواصل مستمر وخير دليل القافلة السابقة التى كانت فى قرية رأس مسلة فى 4ابريل والتى لاقت استحسان جميع الاهالى هناك كما تركت انطباع ايجابى لدى أهالينا فى سيناء بدور الدولة ممثلة فى مؤسساتها التعليمية كجامعة قناة السويس ومدى اهتمامها بأهل سيناء

وأضاف ان قرية ابو صويره إحدى القرى التابعة لمدينة رأس سدر التى يبلغ تعداد المدينة 16 الف نسمة وتضم 36 تابع.

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