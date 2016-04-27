تيار الغد: نقدر دور المرأة السورية ونسعى لإشراكها بالحياة السياسية

أكدت عضو المكتب السياسى فى تيار الغد السورى، مزن مرشد، أن التيار مهتم ومعنى بموضوع المرأة السورية خصوصا فى الفترة الراهنة، ويعمل حثيثا لاقتراح حلول وطرح مبادرات وتنبى مشاريع من شأنها النهوض بواقع المرأة السورية الحالى التى تعانى ويلات اللجوء والنزوح وفقد المعيل وتحمل أعباء الأسرة، كما يسعى التيار ليكون للمرأة دور أساسى فى حل المشكلات الاجتماعية التى يعانى منها السوريون، وأهمها مشكلة التشظى والانقسام المجتمعى الحالى الذى يهدد وجود سوريا كدولة موحدة ومستقرة.

وقالت عضو المكتب السياسى فى حوار للموقع الرسمى للتيار، إن تيار الغد السورى سيسعى إلى أن تجد المرأة مكانها الطبيعى فى العمل السياسى والمجتمعى فى سوريا القادمة، وأن لا يكون وجود المرأة فى العمل السياسى مجرد "كوتا" نسائية أو مجرد استكمال للمشهد، وذلك بمساعدة قوانين جديدة تعطيها حقوقها وتحفظ مكانتها بما ينسجم مع فكرها ومواكباً لنضالها ومقدراً لتضحياتها، ورأت أن منطلق أى عمل جاد للنهوض بالحياة السياسية السورية ينطلق من قوانين ضامنة للحقوق والواجبات.

وكذلك الحال بالنسبة لما تتعرض له المرأة السورية من انتهاكات خطيرة فى حقوقها وسلامتها وحريتها، أكدت السيدة مرشد على أن القانون هو الحل لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها المهدرة سياسيا واجتماعيا، وأنهم فى تيار الغد السورى يضعون استراتيجيات عمل على أكثر من مستوى لتحسين وضع المرأة السورية، وإشراكها بالحياة السياسية لتكون فاعلة فى الحياة العامة.

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