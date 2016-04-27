بالصور.. "حار جاف صيفا" أفضل فيلم فى مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

اختتم مساء اليوم الثلاثاء مهرجان إسماعيلية الدولى الثامن عشر للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة فعالياته على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتورة نيفين الكيلانى رئيس صندوق التنمية الثقافية نائبة عن الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس المهرجان

وتم عرض فيلم تسجيلى عن فعاليات المهرجان فى الفترة من 20 إبريل وحتى 26 أبريل وعرض للورش التى تمت خلال المهرجان.

وقدم الدكتور أحمد عواض رئيس المهرجان الشكر لكل الداعمين للمهرجان ومنها وزارة الثقافة وهيئة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية.

وتم دعوة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان للصعود إلى المسرح برئاسة المخرجة التسجيلية الجورجية الشهيرة نينو كيرتادزى، وتضم في عضويتها المخرج الأرمينى هراشيا كشيشيان، وفنانة التحريك اللاتفية أنيت ميليس، والمنتجة الفلسطينية مى عودة، والناقد السنيمائى المصرى عصام زكريا وحصد فيلم "بين شقيقتين" الإيطالى جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل، ومنحت اللجنة جائزة خاصة لفيلم "طرق حجرية من فرنسا"، وشهادة تقدير خاصة للفيلم اللبنانى "كمال جنبلاط" "الشاهد والشهادة".

وفاز فيلمى "أميال قبل أن أنام" من فنلندا و"قناص من كوبانى" بجائزة أفضل فيلم تسجيلى قصير، ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية شهادة تقدير خاصة لفيلم "درس ما بعد الظهيرة" وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "الحشرة الطفلة" من كوريا.

وفاز بجائزة أفضل فيلم تحريك فيلم "مول 98" من لبنان، كما حصد جائزة أفضل فيلم تحريك خاصة الفيلم الألمانى "على بعد"، ومنحت اللجنة شهادة تقدير خاصة لفيلم "درس بعد الظهيرة"، وجائزة الإبداع الفني للفيلم المصرى "صولو"، وفاز فيلم "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البندارى مصرى بجائزة أفضل فيلم روائى قصير، ومنحت شهادة تقدير خاصة للفيلم الروسى "عودة ميركل".

ومنح المنتج هشام عبد الخالق جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفيلم المصرى "توكتوك" إخراج روماني سعد، كما منحت جمعية نقاد السينما جائزة أفضل فيلم للفيلم الإيطالى "بين شقيقتين"، وشهادة تقدير خاصة لفيلم "السماء تسمعنا كلنا" وقام بتسليمها الناقد مجدي الطيب، والإشادة بفيلم الرجل الذى يصلح النساء.

- اليوم.. ختام مهرجان السينما التسجيلية بالإسماعيلية

>