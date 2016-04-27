بالصور.. امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة قناة السويس

استضافت معامل اللغات بكلية التمريض بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية امتحانات تحديد مستوى تعلم اللغة الإنجليزية، والتى يقوم بها مركز تنمية القدرات بالجامعة برئاسة صديقة أبو العلا وبالتعاون بين كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وقام بالمتابعة كل من طارق إسماعيل وأسامة مصطفى و فكرى فاروق من الجامعة الأمريكية.

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- جامعة قناة السويس تواصل امتحانات التعليم المفتوح اليوم رغم عطلة تحرير سيناء

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