أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة قناة السويس

Google+ Print
بالصور.. امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة قناة السويس بالصور.. امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة قناة السويس
استضافت معامل اللغات بكلية التمريض بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية امتحانات تحديد مستوى تعلم اللغة الإنجليزية، والتى يقوم بها مركز تنمية القدرات بالجامعة برئاسة صديقة أبو العلا وبالتعاون بين كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وقام بالمتابعة كل من طارق إسماعيل وأسامة مصطفى و فكرى فاروق من الجامعة الأمريكية.

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية (1)

امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية (2)

امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية (3)

امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية (4)

امتحانات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية (5)


>- جامعة قناة السويس تواصل امتحانات التعليم المفتوح اليوم رغم عطلة تحرير سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365