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بالصور.. إطلاق اسمى "مباشر" و"أبو زامل" شهيدى الشرطة على مدرستين بمطروح

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بالصور.. إطلاق اسمى "مباشر" و"أبو زامل" شهيدى الشرطة على مدرستين بمطروح بالصور.. إطلاق اسمى "مباشر" و"أبو زامل" شهيدى الشرطة على مدرستين بمطروح
شهد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء طلعت بسيونى مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، مراسم إطلاق اسمى الرائد طارق محمد سامح مباشر والنقيب كريم فؤاد ابو زامل، شهيدى الشرطة بمطروح على مدرستى الإعدادية بنين والإعدادية بنات بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، تخليدا لذكراهما وتضحيتهما بأرواحمها من أجل الوطن، حيث استشهدا خلال ادائهما واجبهما الوطنى فى التصدى للأعمال الإرهابية والإجرامية.

بدأ المراسم بوضع لافتات باسمى الشهيدين على المدرستين، مع عزف السلام الوطنى، كما وقف الحضور دقيقة حدادا على ارواح الشهداء حيث وجه المحافظ الى وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توعية الطلاب لماذا تم اطلاق اسماء هذين الشهيدين على المدرستين وما قاموا به من تضحيات بأرواحهم من أجل الوطن مع تعظيم مكانة الشهيد وتعميق الوطنية فى نفوس الطلاب، والتأكيد على أن لا تنسى أبنائها الاوفياء المخلصين.

وقدم طلاب المدرستين عروض رياضية وفنيه وأغتنى وطنية شارك فيها، أثنى عليها الحضور، وقرر محافظ مطروح صرف مكافأة مالية لمدربى الاستعراضات والطلاب المشاركين.

حضر رفع اسمى شهيدى الشرطة، عدد من القيادات الامنية بمطروح والسيد امام سكرتير عام المحافظة وعبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور محمد الشركسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والنائب البرلماني سليمان فضل العميري وسعد ابو شيته رئيس مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ وأولياء امور الطلاب.

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (1)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (2)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (3)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (4)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (5)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (6)

مراسم إطلاق اسمى الشهيدين على المدارس (7)


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