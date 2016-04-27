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أخبار المغرب اليوم.. تحالف إستراتيجى بين المغرب والخليج من أجل مصير مشترك

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أخبار المغرب اليوم.. تحالف إستراتيجى بين المغرب والخليج من أجل مصير مشترك أخبار المغرب اليوم.. تحالف إستراتيجى بين المغرب والخليج من أجل مصير مشترك
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول أول قمة مغربية - خليجية بحضور الملك محمد السادس، وهى قمة لم تأت من فراغ، فمنذ استقلال المغرب قبل ستة عقود حرصت العائلة الملكية على توطيد علاقات وروابط عائلية مع نظرائها الخليجيين، وقد أعطت الروابط الأخوية التى طالما جمعت المغرب والأسر الحاكمة الخليجية الست ثمارها رغم تقلبات الظروف.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، وضعية المختلين عقليا وضحايا الأمراض العقلية، فى تالمغرب، حيث يتجول فى عدد من المدن المغربية مجموعات المختلين عقليًا بكل حرية، منهم من يعيش فى الشوارع، ومنهم من يأوى ليلا لبيت أسرته، وصار عاديا أن يطالع الناس مشاهد مريض عقليًا وهو يقوم بتصرفات غريبة فى الشوارع العمومية، بل إن بعضهم يعتدى أحيانًا على المارة.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، ايضا توقيع المغرب والبحرين، على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي، فى قصر الصخير "المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين"، وشهده العاهل المغربى محمد السادس، وعاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عقب مباحثات بينهما،

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