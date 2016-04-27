أخبار ليبيا الأربعاء.. الخارجية الفرنسية تعلن إرسال شحنة كبيرة من الأدوية لبنغازى

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا الأربعاء على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول ارسال أسلحة لليبيا،فيما تناولت أخبار ليبيا الأربعاء تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى إن التدخل العسكرى فى ليبيا غير مطروح على الأجندة.>وأبرزت أخبار ليبيا خلال يوم الأربعاء إعلان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال بلاده أرسلت اليوم الثلاثاء شحنة كبيرة من الأدوية لمركز بنغازى الطبى.

وقال نادال -فى تصريح له - إن هذا المساعدات مكملة لشحنة الأدوية الفرنسية الألمانية التى تم تسليمها للسلطات الليبية خلال زيارة وزير الخارجية جون مارك ايرولت للعاصمة طرابلس فى 16 إبريل الجارى برفقة نظيره الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير. و اوضح نادال ان بلاده، إدراكا منها باحتياجات الشعب الليبي، إرادت التعبير عن دعمها لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج حتى تحقق تطلعات الشعب الليبى.

وأبرزت أخبار ليبيا خلال يوم الأربعاء تأكيد المتحدث باسم الخارجية أن المساعدات الفرنسية ستوفر احتياجات المستشفيات بمدينتى بنغازى وطرابلس والمناطق المحيطة بهما لعدة أشهر.

فيما تناولت أخبار ليبيا تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى إن التدخل العسكرى فى ليبيا غير مطروح على الأجندة، وقال لاتورى، بحسب ما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية إن استقرار ليبيا بالغ الأهمية على صعيد الأمن وإدارة تدفق المهاجرين.

وحث لاتورى أيضا على مساندة الحكومة الجديدة فى الدولة الغنية بالنفط، حيث يكتسب تنظيم داعش أرضية، وجاءت تصريحات نيكولا لاتورى اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تصريحات للمستشارة أنجيلا ميركل قالت فيها إنها هى وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ناقشوا إمكانية توسيع الجهود العسكرية لوقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وأكدت ميركل أن الزعماء لم يناقشوا مقترحات محددة بشأن مهمة الناتو فى ليبيا. وتنطلق قوارب المهربين من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، حيث أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

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