المحمدي يشارك في انتصار هال على برينتفورد

واصل الأهلي انتصاراته المتتالية في الدوري المصري مع مدربه مارتن يول وفاز على سموحة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

وحل الأهلي ضيفا على سموحة في ملعب الإسكندرية لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وواصل الفريق الأحمر تصدره لجدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة.

مارتن يول يحقق رقما رائعا لأول مرة في مسيرته التدريبية

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من انتصار الأهلي الثلاثي على سموحة.

أزمة الشوط الأول

أحد أبرز النقاط السلبية للأهلي مع مارتن يول هي تأخر تسجيله للأهداف على الرغم من سيطرته على مجريات المباراة في أغلب فتراتها، وظهر هذا جليا بالتحديد أمام إنبي ويانج أفريكانز وسموحة.

وهذا ظهر في حديث أسامة عرابي المدرب العام للأهلي عقب الفوز على سموحة حيث تحدث قائلا:"أداء الأهلي في الشوط الأول لم يكن على المستوى المطلوب".

فأمام إنبي ظل الأهلي مسيطرا على المباراة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولي إلى أن سجل هدفا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ولكن تحسن الفريق أكثر في الشوط الثاني خاصة بعد طرد رمضان صبحي.

وضد يانج أفريكانز ظل الأهلي تائها في الملعب إلى أن سجل هدفا في الدقيقة 53.

وأمام سموحة تأخر الأهلي في النتيجة إلى أن سجل هدفا في الدقيقة 36 ثم سيطر على اللقاء في الشوط الثاني.

مؤمن زكريا

منذ قدوم مارتن يول لتدريب الأهلي وهو يعتمد بشكل كبير على مؤمن زكريا بشكل أساسي والأخير لم يخيب ظن مدربه فيه.

فسجل ثلاثة أهداف في تسع مباريات شارك فيها بشكل أساسي تحت قيادة المدرب الهولندي.

بل ويقدم مستوى مميز مع الأهلي مؤخرا وظهر تأثيره على الفريق حينما خرج في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز ليتيه وسط ملعب الأهلي.

تسديدات أحمد فتحي

أحد أكبر الأشياء التي استطاع مارتن يول تحسينها مع الأهلي هي دقة تسديدات أحمد فتحي.

ربما هو لم يسدد سوى مرتين فقط أمام سموحة منهم تصويبة واحدة ذهبت باتجاه مرمى الفريق السكندري، لكن فتحي تحسن في ذلك الأمر كثيرا.

وامام إنبي سدد فتحي مرة واحدة بشكل صحيح على مرمى الفريق البترولي.

وضد اتحاد الشرطة سدد مرتين وسجل هدفين.

وعلى سبيل المثال فلم يسدد أحمد فتحي كرة واحدة دقيقة باتجاه مرمى المنافس تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي وذلك أمام كل من طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجيت.

وهو ما يوضح التحسن الذي طرأ عليه مع مارتن يول.

عبد الله السعيد

ثلاثة أهداف من بينهم هدفين من ركلتي جزاء سجلهم عبد الله السعيد مع الأهلي تحت قيادة مارتن يول، ولكن ذلك الأمر ليس المميز حاليا في لاعب خط وسط الأهلي.

فالسعيد بالإضافة لدوره الأساسي في توزيع اللعب وإمداد مهاجم الأهلي بالتمريرات يقدم الزيادة العددية المناسبة.

وظهر هذا واضحا في تسجيله لهدف الفوز على يانج أفريكانز بالتواجد داخل منطقة الجزاء ليحول عرضية وليد سليمان برأسه في الشباك.

وأمام سموحة توغل داخل منطقة الجزاء ليتسلم تمريرة ماليك إيفونا ويسجل هدف تعديل النتيجة للأهلي.

العودة في النتيجة

لأول مرة ينجح الأهلي في قلب الطاولة على منافسه خلال الموسم الجاري وأن يفوز بالمباراة بعدما كان متأخرا.

وآخر مرة نجح الأهلي فيها في قلب الطاولة على منافسه كان في الموسم الماضي في الجولة 36 ضد بتروجيت.

وحينها تأخر الأهلي بهدف دون رد وفاز آنذاك بهدفين لهدف في النهاية.