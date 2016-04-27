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لقاح الأنفلونزا يعطى نتائج أقوى 4 مرات إذا أخذته فى الصباح

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لقاح الأنفلونزا يعطى نتائج أقوى 4 مرات إذا أخذته فى الصباح لقاح الأنفلونزا يعطى نتائج أقوى 4 مرات إذا أخذته فى الصباح
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن لقاح أنفلونزا يكون أكثر فعالية بمعدل 4 مرات إذا ما أعطى فى الصباح، وهو اكتشاف يمكن أن يساعد فى منع وفيات الآلاف كل عام.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخرًا عبر الموقع الإخبارى البريطانى “The Telegraph”، أن الإنفلونزا لا تزال العدوى القاتلة للأشخاص المعرضين للخطر مثل المتقاعدين والأطفال، حيث إنه فى الشتاء الماضى توفى 16000 شخص من الفيروس، بعد تحور سلالة فيروس إنفلونزا بشكل غير متوقع.

ولكن الآن وجد العلماء فى جامعة برمنجهام وسيلة بسيطة لزيادة فعالية لقاح الأنفلونزا الوقائى السنوى، حيث إن التطعيم بين الساعة 09:00 إلى 11:00 صباحًا يعزز الأجسام المضادة إلى أربعة أضعاف مستوياتها، مقارنة بالأشخاص الذين أخذوا اللقاح من الساعة 3 العصر إلى 5 المغرب.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن جهاز المناعة يكون أكثر فعالية واستجابة فى الصباح.
>وأضافت الدكتورة آنا فيليبس الباحثة الرئيسية فى الدراسة من كلية العلوم فى جامعة برمنجهام، أننا نعرف أن هناك تقلبات فى الاستجابات المناعية طوال اليوم لافتةً إلى أن تطعيمات الصباح تسفر عن استجابة أكثر فعالية ليس للتطعيم ضد الإنفلونزا بل للتطعيم بشكل عام.


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