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وزير القوى العاملة للشباب: الوظائف الحكومية متوقفة حتى 30 يونيو

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وزير القوى العاملة للشباب: الوظائف الحكومية متوقفة حتى 30 يونيو وزير القوى العاملة للشباب: الوظائف الحكومية متوقفة حتى 30 يونيو
طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الشباب بقبول العمل فى وظائف القطاع الخاص، موضحاً أن الوظائف الحكومية متوقفة حتى 30 يونيو، وسيتم إعادة النظرة فى هذا القرار مرة أخرى.

وقال الوزير، فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"،:"العمل فى المصالح الحكومية ليس متوفرا الآن لأنه متوقف حتى 30 يونيو وسيعاد النظر فى هذا القرار مرة أخرى، لكن هناك فرص للعمل تصل لـ 1500 و 2000 جنيه، والشاب يقول لا أنا عاوز وظيفة حكومية..وأنا أنصحهم بالعمل الخاص لزيادة الدخل والخبرات"، مطالباً الإعلام بتوعية الشباب.

وتابع: "نعد إطارا معينا لمفتشى وزارة القوى العاملة، وسيتم إعادة فتح مصانع الغزل والنسيج مرة أخرى".


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