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مجلس الأمن يعقد جلسة مُغلقة لبحث أوضاع الجولان بناء على طلب مصر

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مجلس الأمن يعقد جلسة مُغلقة لبحث أوضاع الجولان بناء على طلب مصر مجلس الأمن يعقد جلسة مُغلقة لبحث أوضاع الجولان بناء على طلب مصر

المجلس أدان التصريحات والتصرفات الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان المُحتل

ويؤكد بطلان أية إجراءات إسرائيلية بالإقليم طبقاً لمرجعية القرارات 242 و338 و497 فى هذا الشأن

كشف السفير عمرو أبو العطا، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن مجلس الأمن عقد اليوم الأربعاء، بناءً على طلب مصر نيابة عن المجموعة العربية جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها المجلس للإحاطة حول التطورات فى الجولان السورى فى ضوء ما أعلنه رئيس الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بشأن نيتها الاحتفاظ بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وفى إطار الموقف المصرى الثابت الذى يرى فى ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كون الجولان جزءاً لا يتجزأ من الأراضى السورية والعربية التى تم احتلالها من قبل إسرائيل إبان حرب يونيو 1967.

وأوضح السفير أبو العطا، أن أعضاء المجلس أكدوا رفضهم للتصريحات والتصرفات الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان، وأعربوا عن بالغ القلق تجاه ذلك التطور، كما أكدوا عدم تغير الوضعية القانونية للجولان فى أعقاب تلك التصريحات، وأعادوا تأكيد مرجعية القرار 497 الذى أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية فى مُرتفعات الجولان.

كما دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف لالإلتزام بإتفاق فك الإرتباط الموقع فى عام 1974.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس جامعة الدول العربية كان قد ندد بالتصريحات العدوانية والتصعيدية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلى، كما طلب من مصر باعتبارها العضو العربى بمجلس الأمن إجراء الاتصالات من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية.

وصرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الأزمة الداخلية التى تمر بها سوريا لا يجب أن تشتت المجتمع الدولى عن حق الشعب السورى فى استرجاع أراضيه المحتلة من قبل إسرائيل.

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