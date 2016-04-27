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وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات مؤتمر الإرهاب والتطرف الطائفى بالخرطوم

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وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات مؤتمر الإرهاب والتطرف الطائفى بالخرطوم وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات مؤتمر الإرهاب والتطرف الطائفى بالخرطوم
يشارك وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الدولى حول الإرهاب والتطرف الطائفى فى إفريقيا بالخرطوم، والذى تنظمه وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية برعاية الرئيس السودانى عمر البشير، ويستمر يومين بمشاركة وزراء الأوقاف والعلماء من مختلف الدول.

وأكد وزير الأوقاف المصرى، ورئيس اتحاد الأوقاف العربية د. محمد مختار جمعة، فى تصريحات صحفية سابقة، ضرورة تنسيق الجهود العربية والدولية للتصدى للتطرف الطائفى فى إفريقيا من خلال استراتيجيات وسياسات قابلة للتنفيذ، والعمل على بسط الأمن، والاستقرار بدول إفريقيا والعمل على تجديد الخطاب الدينى، بالتركيز على الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى تجربة المؤسسة الدينية فى فى هذا الصدد من خلال المنهج الأزهرى الوسطى.

وكان الدكتور جمعة، أعلن فى وقت سابق، موافقته على طلب وزارة الإرشاد والأوقاف بالسودان بتزويدها باثنين من شباب علماء الأوقاف شهريًا، إضافة إلى الموفدين الدائمين من علماء وأئمة الأوقاف، والموفدين خلال شهر رمضان المبارك للاستفادة من خبرتهم فى نشر الفكر الوسطى، ومواجهة أى أفكار متشددة بالتنسيق مع أئمة الأوقاف بالسودان.

المؤتمر يناقش أسباب الإرهاب الطائفى فى إفريقيا وجذوره، ومفهوم الإرهاب والتطرف فى الإسلام والغرب والتطرف بين الدين والسياسة، ودور العلماء فى تحقيق السلام الاجتماعى فى أفريقيا، والقيادات الدينية لتعزيز الأمن الفكرى بالقار، ويقترح آلية جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بالقارة السمراء وإستراتيجية دعوية فاعلة فى هذا الصدد، بالتنسيق بين المؤسسات الدينية العاملة فى هذا المجال فى أفريقيا.

وكان وزير الأوقاف قد تلقى فى فبراير الماضى دعوة من وزير الإرشاد والأوقاف بالسودان عمار مرغنى، للمشاركة فى المؤتمر، ضمن جهود مصر لمواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب.

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