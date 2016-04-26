النائب العام يشكل فريق ويخاطب الخارجية ولندن للاطلاع على تحقيقات مقتل”شريف عادل”

كلّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتب التعاون الدولي بمكتب التعاون الدولي بإرسال مخاطبة للنيابة العامة البريطانية عن طريق الخارجية المصرية لمعرفة حقيقة ما حدث للشاب المصري شريف عادل حبيب، الذي توفي في لندن في حريق.

كما كلّف كلا من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفني بتشكيل فريق تحقيق لمعرفة كافة المعلومات عن الشاب المصري والتواصل مع مدعي عام لندن لمعرفة التحقيقات التي يتم إجراءها في القضية.

بالإضافة لتكليف فريق التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمعرفة كافة التفاصيل عن الشاب ومخاطة مصلحة الجوازات لمعرفة طبيعة عمل الشاب المصري بلندن، وكذلك طلب تقرير مفصل من السفارة المصرية بلندن من خلال الخارجية المصرية.

يذكر أن الشرطة البريطانية ذكرت الثلاثاء 26 أبريل، أن حريقًا اندلع في منطقة ساوث هول في لندن تسبب في وفاة شاب مصري يدعى شريف عادل حبيب ميخائيل، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات بشأن الحادثة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية في تصريح لها إن قوات الشرطة تحقق في “حريق مميت” اندلع بالقرب من “أيلنج” بغرب العاصمة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الشرطة الساعة الواحدة يوم أمس الاثنين بعد تلقي تقارير عن اندلاع حريق في مبنى سكني في “كرانليج جاردينز” بمنطقة “ساوث هول”.

وتوجهت الشرطة وسيارات الحريق والإسعاف إلى المكان، حيث تم العثور على شاب “21 عامًا” مصابًا بحروق تم نقله إلى أحد الإخصائيين في مستشفى في منطقة “ساسكس” حيث تم إعلان وفاته هناك، فيما أكدت عدم وجو إصابات أخرى إثر الحريق.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الواقعة وفي الظروف التي اندلع فيها الحريق، مناشدة من يمتلك أي معلومات التقدم ومساعدة الشرطة.

وفي السياق نفسه، أفرجت قوات الشرطة عن شاب، حتى منتصف يونيو القادم، كانت قد اعتقلته للاشتباه في تسببه عمدًا في الحريق، وفي انتظار مزيد من التحقيقات.