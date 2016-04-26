وزير الداخلية يمد فترة عمل قافلة طبية ببورسعيد يومين لإقبال المواطنين

قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مد فترة عمل القافلة الطبية الموفدة من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكشف عن مواطنى بورسعيد لمدة يومان (الأربعاء والخميس) الموافق 27 -28 – الجارى وذلك بعد الإقبال الكبير من اهالى بورسعيد على مقر القافلة الطبية الذى اقامتة مديرية امن بورسعيد اليوم بجوار قسم شرطة الزهور.

صرح بذلك اللواء محمود الديب مساعد الوزير لأمن بورسعيد وقال أنه تم توقيع الكشف الطبى اليوم وصرف العلاج اللازم مجانا لعدد (2057) حالة مرضية فى مختلف التخصصات وأن القافله بها 22 ضابط طبيب بكافه التخصصات قادمين من مستشفي الشرطه بالقاهرة.

وأشار الي أن مقر القافلة الطبية سيكون اعتبارا من باكر 27 الجارى بجوار قسم شرطة الضواحى حتي تتمكن القافله من استقبال أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الكشف.

أ ش أ