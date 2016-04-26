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حمدان بن محمد يوجه بتسريع الانتقال للجيل الرابع من التميز

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حمدان بن محمد يوجه بتسريع الانتقال للجيل الرابع من التميز حمدان بن محمد يوجه بتسريع الانتقال للجيل الرابع من التميز

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة بتكاتف الجهود لسرعة تنفيذ تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز في دبي، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لآلية التطبيق.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقره في أبراج الإمارات. كما وجه سموه الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.

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