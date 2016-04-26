أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. الديدان أحدث وأغرب وسيلة لعلاج القولون التقرحى وداء كرون

Google+ Print
مفاجأة.. الديدان أحدث وأغرب وسيلة لعلاج القولون التقرحى وداء كرون مفاجأة.. الديدان أحدث وأغرب وسيلة لعلاج القولون التقرحى وداء كرون
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نيويورك الأمريكية عن أحدث وأغرب علاج لداء الأمعاء الالتهابى باستخدام أحد أنواع الديدان الطفيلية.

وتنقسم أمراض الأمعاء الالتهابية إلى نوعين رئيسيين وهما: التهاب القولون التقرحى وداء كرون، ويصاحب هذه الأمراض حدوث تقرحات عديدة فى الأمعاء ونزول دم بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة والانتفاخ وتقلصات البطن، وأثبتت الأبحاث فاعلية الدودة السوطية فى علاج الالتهابات المعوية، وهى تنتمى إلى فئة الديدان الإسطوانية أو المدورة التى تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة.

وكشفت النتائج عن أن الدودة السوطية ساهمت فى الحد من مستويات بكتيريا "Bacteroides " التى تحفز حدوث الالتهابات فى الأمعاء، وكما أنها تزيد من مستويات بكتيريا الكولستريديا "Clostridia " التى تساهم فى الحد من الالتهابات.

ومن المنتظر أن يتم إجراء تجارب إكلينيكية جديدة خلال الفترة القادمة لاختبار فاعلية الديدان فى علاج مجموعة من أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدى ومرض السكر من النوع الأول.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Science" خلال شهر أبريل الجارى.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد أكدت فاعلية الخل فى الحد من أعراض التهابات القولون التقرحى، حيث ثبت أنه يعزز أعداد البكتيريا النافعة التى تكافح التهابات الأمعاء، وبالأخص بكتيريا "lactobacillus" وبكتيريا "bifidobacteria".


>دراسة صينية: الخل أحدث صيحة طبيعية لعلاج التهاب القولون التقرحى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365