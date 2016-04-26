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لتجنب النزلات المعوية بدون أدوية.. فول الصويا يمنع الأمراض التى تنقلها الأغذية

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لتجنب النزلات المعوية بدون أدوية.. فول الصويا يمنع الأمراض التى تنقلها الأغذية لتجنب النزلات المعوية بدون أدوية.. فول الصويا يمنع الأمراض التى تنقلها الأغذية
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن فول الصويا يحتوى على مادتى "الايسوفلافون" و"الببتيدات" والتى تمنع مسببات الأمراض الجرثومية التى تنقلها الأغذية.

وأوضح الباحثون عبر الموقع العلمى “sciencedaily”، أن مشتقات فول الصويا هى بالفعل الدعامة الأساسية فى المنتجات الغذائية، مثل زيوت الطبخ، الجبن، الآيس كريم، والسمن، وتوجد فى الطعام والأطعمة المعلبة والسلع المخبوزة.

وقال أستاذ الهندسة سوريش نيثيراجان، مدير مختبر “BioNano”، إن استخدام مادتى الايسوفلافون والببتيدات التى توجد فى الفول الصويا يحد من التلوث الميكروبى ويمكن الاستفادة منه فى صناعة المواد الغذائية، وإضافته لحماية الأغذية والتصدى للجراثيم بها.

ووجد الباحثون أن الصويا يمكن أن يكون عامل مضاد للميكروبات وأكثر فعالية من المواد الكيميائية الحالية الاصطناعية التى توضع فى الأغذية.
>وأوضح الباحثون أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية الكيميائية قد تسبب في تكون بعض سلالات البكتيريا فى الجسم وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعلها غير فعالة بالنسبة للجزء الأكبر.

وأضاف الباحثون أن مادتى الببتيدات والايسوفلافون الموجودة فى الصويا قابلة للتحلل وصديقة للبيئة وغير سامة، وهى وسائل جديدة لمكافحة الميكروبات الضخمة دون خلل بالجسم.

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