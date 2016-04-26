بعد فوزه ببطولة الكارتيه..القصراوى:أهدى الكأس للرئيس السيسى وأتمنى مقابلته

أعرب محمود القصرواى، الحاصل على بطولة كأس العالم للأساتذة الكبار فى الكاراتيه التقليدى، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مهدياً كأس البطولة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا مقابلته.

وقال "القصراوى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"،:"أهدى البطولة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأتمنى مقابلته، كما أتمنى تقدير وتكريم وزير الشباب والرياضة..هذا شرف معنوى كبير".

وأوضح أنه أول بطل عربى إفريقى مصرى يحصل على هذه البطولة، معتبراً أن هذا إنجاز تاريخى لمصر.

جدير بالذكر أن المصرى محمود القصراوى، توج بطل العالم للكاراتية التقليدى فى نسخته الأخيرة بلقب بطولة كأس العالم الأساتذة المقامة حالياً بمدينة الغردقة بالميدالية الذهبية للبطولة.

القصراوى يحرز ذهبية بطولة العالم لأساتذة الكارتيه التقليدى

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