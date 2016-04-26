النائب العام يشكل فريقا ويخاطب الخارجية لمتابعة تحقيقات حرق الشاب المصرى

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتب التعاون الدولى بإرسال مخاطبة للنيابة العامة البريطانية عن طريق الخارجية المصرية لمعرفة حقيقة ما حدث للشاب المصرى شريف عادل حبيب والذي توفى فى لندن فى حريق.

كما كلف النائب العام كلا من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفنى، بتشكيل فريق تحقيق لمعرفة كافة المعلومات عن الشاب المصرى والتواصل مع مدعى عام لندن لمعرفة التحقيقات التى يتم اجراءها فى القضية.

وكلف النائب العام فريق التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى لمعرفة كافة التفاصيل عن الشاب ومخاطة مصلحة الجوازات لمعرفة طبيعة عمل الشاب المصرى بلندن وكذلك طلب تقرير مفصل من السفارة المصرية بلندن من خلال الخارجية المصرية .

والجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية ذكرت الثلاثاء 26 أبريل، أن حريقا اندلع في منطقة ساوث هول في لندن تسبب في وفاة شاب مصرى يدعى شريف عادل حبيب ميخائيل، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات بشأن الحادثة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية في تصريح لها إن قوات الشرطة تحقق في "حريق مميت" اندلع بالقرب من "أيلنج" بغرب العاصمة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الشرطة الساعة الواحدة يوم أمس الاثنين بعد تلقى تقارير عن اندلاع حريق في مبنى سكنى فى "كرانليج جاردينز" بمنطقة "ساوث هول".

وتوجهت الشرطة وسيارات الحريق والإسعاف إلى المكان، حيث تم العثور على شاب "21 عاما" مصابا بحروق تم نقله إلى أحد الإخصائيين فى مستشفى فى منطقة "ساسكس" حيث تم إعلان وفاته هناك، فيما أكدت عدم وجو إصابات أخرى إثر الحريق.

وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا فى الواقعة وفى الظروف التى اندلع فيها الحريق، مناشدة من يمتلك أى معلومات التقدم ومساعدة الشرطة.

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