أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب العام يشكل فريقا ويخاطب الخارجية لمتابعة تحقيقات حرق الشاب المصرى

Google+ Print
النائب العام يشكل فريقا ويخاطب الخارجية لمتابعة تحقيقات حرق الشاب المصرى النائب العام يشكل فريقا ويخاطب الخارجية لمتابعة تحقيقات حرق الشاب المصرى
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتب التعاون الدولى بإرسال مخاطبة للنيابة العامة البريطانية عن طريق الخارجية المصرية لمعرفة حقيقة ما حدث للشاب المصرى شريف عادل حبيب والذي توفى فى لندن فى حريق.

كما كلف النائب العام كلا من المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير رئيس المكتب الفنى، بتشكيل فريق تحقيق لمعرفة كافة المعلومات عن الشاب المصرى والتواصل مع مدعى عام لندن لمعرفة التحقيقات التى يتم اجراءها فى القضية.

وكلف النائب العام فريق التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى لمعرفة كافة التفاصيل عن الشاب ومخاطة مصلحة الجوازات لمعرفة طبيعة عمل الشاب المصرى بلندن وكذلك طلب تقرير مفصل من السفارة المصرية بلندن من خلال الخارجية المصرية .

والجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية ذكرت الثلاثاء 26 أبريل، أن حريقا اندلع في منطقة ساوث هول في لندن تسبب في وفاة شاب مصرى يدعى شريف عادل حبيب ميخائيل، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات بشأن الحادثة.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية في تصريح لها إن قوات الشرطة تحقق في "حريق مميت" اندلع بالقرب من "أيلنج" بغرب العاصمة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الشرطة الساعة الواحدة يوم أمس الاثنين بعد تلقى تقارير عن اندلاع حريق في مبنى سكنى فى "كرانليج جاردينز" بمنطقة "ساوث هول".

وتوجهت الشرطة وسيارات الحريق والإسعاف إلى المكان، حيث تم العثور على شاب "21 عاما" مصابا بحروق تم نقله إلى أحد الإخصائيين فى مستشفى فى منطقة "ساسكس" حيث تم إعلان وفاته هناك، فيما أكدت عدم وجو إصابات أخرى إثر الحريق.

وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقا فى الواقعة وفى الظروف التى اندلع فيها الحريق، مناشدة من يمتلك أى معلومات التقدم ومساعدة الشرطة.

- سفير مصر بلندن: حادث مقتل الشاب المصرى جنائى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة