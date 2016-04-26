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كرة سلة – الأهلي يهزم الجزيرة وينهي المجمعة الأولى بالعلامة الكاملة

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كرة سلة – الأهلي يهزم الجزيرة وينهي المجمعة الأولى بالعلامة الكاملة كرة سلة – الأهلي يهزم الجزيرة وينهي المجمعة الأولى بالعلامة الكاملة

نجح فريق الأهلي لكرة السلة في تحقيق الفوز على الجزيرة 71-57 في ختام الدورة المجمعة الأولى لدوري السوبر ليحقق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره مع نهاية الشوط الأول إلى الفوز بفارق 14 نقطة مع نهاية المباراة.

الأهلي أنهى الدورة المجمعة الأولى بذلك بست نقاط محتلا الصدارة فيما جاء الجزيرة ثانيا بخمس نقاط ويحتل الزمالك الثالث برصيد 4 نقاط وسبورتنج في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وستدخل كل الفرق الدورة المجمعة الثانية بنقاط الدورة المجمعة الأولى.

وأنهى الجزيرة الفترة الثانية والشوط الأول متقدما على الأهلي 32-31 إلا أن الأخير نجح في قلب الطاولة في الفترة الثالثة التي وصل فيها الفارق لـ12 نقطة قبل أن تنتهي 51-43 للأهلي.

وفي الفترة الرابعة نجح الأهلي في توسيع الفارق إلى 14 نقطة أنهى بهم المباراة 71-57.

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