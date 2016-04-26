حارس سموحة لـ في الجول: الظلم التحكيمي سبب هزيمتنا.. ولم أنجح في جعل تنبؤ طولان حقيقة

يؤمن المهدي سليمان حارس مرمى سموحة أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي في المباراة التي خسرها الفريق السكندري بثلاثة أهداف لهدف يوم الثلاثاء في الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث المهدي سليمان لـFilGoal.com قائلا:"تعرضنا للظلم التحكيمي وهذا هو السبب الرئيسي في الهزيمة".

وأضاف"في الهدف الأول تسلم ماليك إيفونا لاعب الأهلي الكرة بيده بعدما قام أيمن أشرف بتسديدها".

وواصل"أما ركلة الجزاء فهي لا أساس لها من الصحة فالعرقلة تمت من خارج منطقة الجزاء".

وأكمل"كل تلك الأخطاء تسببت في هزيمتنا على الرغم من تقدمنا في النتيجة".

في الوقت ذاته أكد المهدي سليمان أن حلمي طولان المدير الفني لسموحة قد أبلغه بأن عبد الله السعيد سوف يسدد ركلة الجزاء في الناحية اليمنى.

وأتم"طولان تنبأ بالزاوية التي سوف يسدد السعيد فيها الكرة، ولذلك قمت بالقفز ناحيتها ولكن قوة التسديدة حالت دون التصدي لها".