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تقرير في الجول - حسام باولو.. هداف الدوري الذي لم يسجل في الأهلي أو الزمالك

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تقرير في الجول - حسام باولو.. هداف الدوري الذي لم يسجل في الأهلي أو الزمالك تقرير في الجول - حسام باولو.. هداف الدوري الذي لم يسجل في الأهلي أو الزمالك

عاندت شباك الأهلي من جديد حسام باولو مهاجم سموحة ليفشل هداف الدوري الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الهدافين حاليا في التسجيل بالشياطين الحمر.

باولو الذي سجل 37 هدفا في مسابقة الدوري خلال 74 مباراة وهو واحد من أفضل المعدلات خلال المواسم الثلاثة الأخيرة فشل أمام العديد من الفرق رغم أنه تفوق على غالبية فرق الدوري.

أهداف باولو جاءت بواقع 3 أهداف في موسم 2013-2014 و20 هدفا في موسم 2014-2015 و14 هدفا في الموسم الجاري حتى الآن.

باولو الذي لعب أمام الشياطين الحمر 5 مباريات فاز مرة مع الداخلية ومرة مع سموحة بينما خسر مرتين مع الداخلية ومرة مع سموحة لم يفشل فقط أمام الأهلي بل أمام العديد من الفرق أبرزها الزمالك.

باولو أيضا فشل مع الداخلية وسموحة في هز شباك الزمالك خلال الموسم الماضي والموسم الجاري إلا أنه تنتظره مباراة أمام الفارس الأبيض في الدور الثاني مع الفريق السكندري.

الفرق التي فشل أمامها باولو أيضا وادي دجلة، بتروجيت، الإنتاج الحربي، أسوان لكنه لم يلعب أمام الأخيرين في مباراة الدور الثاني هذا الموسم.

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