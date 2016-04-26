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فرنسا ترسل شحنة كبيرة من الأدوية لمركز "بنغازى" الطبى شرق ليبيا

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فرنسا ترسل شحنة كبيرة من الأدوية لمركز "بنغازى" الطبى شرق ليبيا فرنسا ترسل شحنة كبيرة من الأدوية لمركز "بنغازى" الطبى شرق ليبيا

>أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال بلاده أرسلت اليوم الثلاثاء شحنة كبيرة من الأدوية لمركز بنغازى الطبى.

و قال نادال -فى تصريح له - إن هذا المساعدات مكملة لشحنة الأدوية الفرنسية الألمانية التى تم تسليمها للسلطات الليبية خلال زيارة وزير الخارجية جون مارك ايرولت للعاصمة طرابلس فى 16 إبريل الجارى برفقة نظيره الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير.

و اوضح نادال ان بلاده، إدراكا منها باحتياجات الشعب الليبي، إرادت التعبير عن دعمها لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج حتى تحقق تطلعات الشعب الليبى.

و أكد المتحدث باسم الخارجية أن المساعدات الفرنسية ستوفر احتياجات المستشفيات بمدينتى بنغازى وطرابلس والمناطق المحيطة بهما لعدة أشهر.
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