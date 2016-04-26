عم "قتيل لندن": شريف عثر عليه "حيا" بالجراج وتوفى فور وصوله المستشفى

قال فؤاد حبيب ميخائيل عم المهندس شريف عادل حبيب، الذى عثرت الشرطة البريطانية على جثته متفحمة بلندن، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أخيه، بمقتل نجله على أرض جراج، محروقا، وكان لا يزال حيا، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وأشار ميخائيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى بقناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن شريف ولد فى إنجلترا، ويأتى من حين إلى آخر إلى منزله بمصر الجديدة، وأنه شاب على خلق.

- "الخارجية": القنصل العام ببريطانيا يتابع تحقيقات الشرطة حول مقتل شريف ميخائيل