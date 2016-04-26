"الخارجية": تتابع باهتمام وقلق مقتل المواطن شريف ميخائيل حرقا فى لندن

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام وقلق شديدين حادث مقتل المواطن المصرى شريف عادل ميخائيل حرقاً فى سيارته بإحدى ضواحى لندن.

وأضاف أن وزير الخارجية سامح شكرى، وزير الخارجية، وجه القنصلية العامة المصرية فى لندن بإجراء اتصالات فورية مع السلطات البريطانية للإعراب عن تطلع مصر لأجراء تحقيق عاجل وشفاف ومحايد بشأن الحادث، ومعرفة أسبابه ومحاسبة المسئولين عنه فى أسرع وقت.

من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلعه لتفهم السفارة البريطانية فى مصر للجانب الإنسانى والحالة الخاصة المرتبطة بهذا الحادث الأليم، والتى تتطلب تقديم السفارة التسهيلات لمن يرغب من عائلة الضحية بالسفر إلى لندن للتضامن وتقديم المساعدة لوالديه، وعدم التقيد بأسباب بيروقراطية قد تؤدى إلى حرمان أسرة المتوفى من المؤازرة والدعم الذى يحتاجون إليه بشدة فى هذه الأوقات العصيبة.

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