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بالصور.. قافلة طبية من الداخلية تضم 22 طبيبا للكشف بالمجان على المواطنين فى بورسعيد

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بالصور.. قافلة طبية من الداخلية تضم 22 طبيبا للكشف بالمجان على المواطنين فى بورسعيد بالصور.. قافلة طبية من الداخلية تضم 22 طبيبا للكشف بالمجان على المواطنين فى بورسعيد
شهدت محافظة بورسعيد، قافلة طبية تضم 22 طبيبا من كافة التخصصات، قادمة من مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة اللواء طبيب ياسر عبد القادر شبانة، حيث استقبلت القافلة الطبية المرضى من المواطنين وقامت بتقديم الدعم الكامل لهم وصرف كافة الأدوية وإجراء التحاليل بالمجان.

وأكد الدكتور ياسر عبد القادر شبانة نائب مدير مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن القافلة تضم كافة التخصصات، كالعظام والأنف والأذن والجراحة والمسالك البولية والجلدية والأطفال والصدر والباطنة، بالإضافة إلى معامل التحاليل والأشعة، وصرف العلاج اللازم بالمجان، لافتا إلى أن القوافل الطبية تجوب حاليا محافظات بنى سويف والقليوبية وبورسعيد، على مدار 4 أيام، من بينهم يومين لأفراد الشرطة والعاملين بها.

قافلة طبية ببور سعيد (1)

قافلة طبية ببور سعيد (2)

قافلة طبية ببور سعيد (3)

قافلة طبية ببور سعيد (4)

قافلة طبية ببور سعيد (5)

قافلة طبية ببور سعيد (6)

قافلة طبية ببور سعيد (7)


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