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بالصور..الرئاسة: السيسى منح ملك البحرين أرفع وسام مصرى تقديراً لمواقفه

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بالصور..الرئاسة: السيسى منح ملك البحرين أرفع وسام مصرى تقديراً لمواقفه بالصور..الرئاسة: السيسى منح ملك البحرين أرفع وسام مصرى تقديراً لمواقفه
منح الرئيس عبد الفتاح السيسى قلادة النيل التى تعد أرفع وسام مصرى إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك عقب المباحثات الثنائية التى أجراها الزعيمان بحضور وفدى البلدين بقصر الاتحادية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح الملك حمد بن عيسى قلادة النيل تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التى تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف النبيلة التى اتخذها الملك إزاء .

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (1)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (2)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (3)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (4)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (5)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (6)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (7)

السيسى ، الرئيس ، عاهل البحرين، زيارة ملك البحرين لمصر (8)


>- بالصور..الرئيس السيسى يرحب بالعاهل البحرينى ويمنحه قلادة النيل.. ويؤكد: مصر ستظل سنداً لأشقائها.. وسنقف بجانبكم ضد أى تهديدات خارجية..ولن ننسى دعمكم بعد 30 يونيو.. ويحذر من اتساع دائرة الإرهاب والتطرف

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