نجيب جبرائيل: زيارة 6 ألاف مسيحي للقدس لا يعني أن الأمر «سمة عامة»

قال نجيب جبرائيل، ، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن البابا تواضروس سار على درب البابا شنودة بمنع المسيحيين من زيارة القدس حتى لا يكون الأقباط قاطرة للتطبيع مع إسرائيل.

وأشار “جبرئيل” إلى أن زيارة البابا تواضروس كانت في مهمة خاص للصلاة على مطران القدس.

وأضاف “جبرائيل” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه لا يجوز بأن نقول إن زيارة البابا تواضروس للقدس فتحت الباب لدخول الأقباط القدس بتأشيرة إسرائيلية، قائلًا: ‘‘عندما يزور القدس 6000 آلاف بالمقارنة بـ 17 مليون مسيحي في مصر فهذا لا يؤكد أن الزيارة سمة عامة’’ ، محذرًا من توقيع عقوبات كنسية على المخالفين للقرار.