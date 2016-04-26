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بالصور تعرفوا عليه: ثلاثة أحداث سعيدة لأنغام أجملها "الأستاذ قطايف"

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الثلاثاء 26-04-2016 21:22

بعد الحزن .. تجىء الأفراح .. وهذا الأسبوع كانت المطربة أنغام على موعد مع ثلاثة أحداث سعيدة، أولها الاحتفال بأول مليون متابع لحسابها الموثق بموقع إنستقرام، والثاني بدء تسجيل أغنية منفردة جديدة، والثالث تعريف جمهورها بصديقها الجديد الأستاذ قطايف.
قطايف الاسم المستمد من الحلوى المصرية الشهيرة بشهر رمضان، هو اسم قط أبيض جميل أعلنت أنغام أنه يصاحبها فى جلسات تسجيل أغنيتها الجديدة، وتلعب معه فى أوقات الاستراحة، ويبدو أن موقع التسجيل لا يضم قطايف وحده فقد تصارع ثلاث من القطط لنيل رضا أنغام منهم قط يدعي فزاع والثاني فحلق، ولكن قطايف وحده الذى حظى بقلب المطربة المصرية.
أنغام وعدت جمهورها بأغنية جديدة تقوم بتسجيلها بالفعل ولكنها رفضت الكشف عن أى معلومات عنها الا اسمها "ححاول اكتشف نفسي"، وتقوم بتسجيلها فى استديو مدكور، كما رفضت تقديم موعد لإطلاقها، واكتفت بتوجيه الشكر لمليون معجب انضموا لمتابعتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام.
مليون معجب وأغنية جديدة .. ولكن يبقي أستاذ قطايف الحدث الأهم لأنغام هذا الأسبوع.

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سيدتي