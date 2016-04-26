بالفيديو: غادة عبد الرازق تحرج عبير صبري: هذا سبب هروب الرجال منك

بعد محاضرة رفيعة قدمتها الممثلة عبير صبري عن معاناة النساء العاملات من تحرش المدراء الرجال، في برنامج العاشرة مساء، أكدت النجمة غادة عبد الرازق أن هذا الكلام العلمي هو سبب هروب الرجال من حياة عبير صبري، التي شعرت بالحرج وردت سريعاً بأنها لو أرادات الزواج فستجد العريس المناسب فورا.

الحوار الدائر بالأساس حول شخصيات فيلم "اللي اختشوا ماتوا" بدأ باعتراف من غادة عبد الرازق بتعرضها لمساومات من أجل الوصول للنجومية، وتداركت قائلة بأن وضعها المالي وقتها منعها من الرضوخ لمساومات واضحة، ولكن بعض المواهب الشابة الآن لا يملكن الا الرضوخ لمحاولات التحرش من أجل تحقيق حلم الشهرة فى عالم الفن.

عبير صبري رفضت اختصار ظاهرة المساومة بين المدراء الرجال والنساء فى عالم الفن، وقالت أنها متواجدة فى كل المجالات وتتعرض لها الطبيبة والمهندسة والطالبة، وأكدت أن بعض الرجال يظنون أن منح الفرصة لسيدة لا يجب أن يمر دون مقابل.

فقاطعتها غادة عبد الرازق قائلة: أنا دلوقت عرفت الرجال بتطفش منك ليه، أكيد بعد أول عشاء يسمع فيه هذا الكلام ، حيقرر الهروب، فرددت عليها عبير قائلة: "لو عايزة أتجوز هتجوز، وفيه كتير موجودين".

غادة تدخلت لتلطيف الجواء فسخرت من نفسها وردت على سؤال هل أنت ناجحة فى حياتك الخاصة"، قائلة: "أنا نيلة، ومش باختار أي حاجة في حياتي الخاصة ولا عمري اخترت الراجل، أنا بالبس على طول في الحيط".

شاهدوا حوار غادة وعبير فى برنامج العاشرة مساء عن التحرش.

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